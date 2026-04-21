Le spiagge italiane sono sempre più invase da rifiuti di varia natura, con un aumento dei mozziconi di sigarette e della plastica dispersa nella sabbia. Oltre alla plastica visibile e di grandi dimensioni, si trovano anche piccoli frammenti che rendono difficile la pulizia e rappresentano un rischio per l’ambiente. Le coste sono soggette a un inquinamento che coinvolge sia elementi evidenti sia quelli meno evidenti, ma ugualmente dannosi.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Non solo plastica visibile e ingombrante: lungo le coste italiane si nasconde un inquinamento meno appariscente ma altrettanto pericoloso, quello dei piccoli rifiuti dispersi nella sabbia.🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Spiagge italiane sempre più invase dai rifiuti: allarme mozziconi e plastica

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