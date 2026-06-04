Rifiuti abbandonati nel piazzale del cimitero individuato il responsabile | sequestrato il veicolo e multe per 3mila euro
Un uomo è stato sanzionato per aver abbandonato rifiuti nel piazzale di un cimitero comunale. Il suo veicolo è stato sequestrato e sono state comminate multe per circa 3.000 euro. Le autorità hanno identificato il responsabile e adottato i provvedimenti previsti dalla legge. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso noto riguardo alle circostanze dell’episodio o alle modalità di individuazione.
È stato individuato e sanzionato il responsabile del presunto abbandono illecito di rifiuti nell'area del piazzale del cimitero comunale di San Cipriano d'Aversa. L'intervento è scattato a seguito della segnalazione pervenuta dagli operatori del servizio di raccolta rifiuti e della successiva. 🔗 Leggi su Casertanews.it
ETERNO ABBANDONO – MAUSOLEO CHIESA E CIMITERO. TRE POSTI DIVERSI UN UNICO DESTINO | OUT URBEX ITALIA
Notizie e thread social correlati
Novate Mezzola, muri del cimitero imbrattati: individuato il responsabileLe Forze dell’Ordine hanno individuato l’autore dell’imbrattamento dei muri del cimitero comunale e del muro vicino al parcheggio in località...
Rifiuti speciali abbandonati e dati alle fiamme nel piazzale di un'impresaI carabinieri del nucleo forestale hanno intercettato in flagranza un'area di un'impresa individuale in via Piscina Scura, a Latina, dove erano stati...
Temi più discussi: Chioggia, piazzale Europa insorge: Atti vandalici e movida; Monte Moro da ripulire (anche) dai mozziconi: Plastic Free chiama Genova alla raccolta del 6 giugno -; Oltre 40 chili di rifiuti raccolti a Fiorenzuola per Insieme a te per l’ambiente di McDonald’s; Dalla spiaggia della Foce al Monte Fasce: i volontari Plastic Free liberano Genova da 600 kg di rifiuti.
Queste immagini raccontano ancora una volta una realtà che i cittadini conoscono bene: rifiuti ovunque, sterpaglie alte, spazi pubblici abbandonati e strutture sportive ormai inutilizzabili. Da notizie informali, pare che i lavoratori impegnati nella bonifica dell’ar facebook
Latina, camion di Abc a fuoco, paura per il conducente. Rifiuti scaricati nel piazzale del Palazzetto dello SportLATINA – Un camion dei rifiuti di Abc ha preso fuoco questa mattina intorno alle 7,30 nella zona di Piazza del Quadrato a Latina. Momenti di paura per il conducente che per evitare la propagazione del ... radioluna.it
Palazzo bruciato, una discarica nel piazzale all'ingresso di AlgheroTorna sotto i riflettori la situazione del cosiddetto palazzo bruciato di via Vittorio Emanuele. Il presidente della Commissione Ambiente del Comune di Alghero, Christian Mulas, chiede un nuovo ... unionesarda.it