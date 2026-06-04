Rifiuti abbandonati nel piazzale del cimitero individuato il responsabile | sequestrato il veicolo e multe per 3mila euro

Notizia in breve

Un uomo è stato sanzionato per aver abbandonato rifiuti nel piazzale di un cimitero comunale. Il suo veicolo è stato sequestrato e sono state comminate multe per circa 3.000 euro. Le autorità hanno identificato il responsabile e adottato i provvedimenti previsti dalla legge. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso noto riguardo alle circostanze dell’episodio o alle modalità di individuazione.