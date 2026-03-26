Novate Mezzola muri del cimitero imbrattati | individuato il responsabile

Le Forze dell’Ordine hanno individuato l’autore dell’imbrattamento dei muri del cimitero comunale e del muro vicino al parcheggio in località Castello, lungo la strada per la Val Codera, a Novate Mezzola. L’episodio si è verificato recentemente e ha coinvolto le superfici esterne di queste strutture pubbliche. L’individuazione del responsabile è stata comunicata dalle autorità competenti.

Il sindaco, Fausto Nonini, dichiara: “Siamo soddisfatti che l’impianto di videosorveglianza, recentemente realizzato, si sia rivelato determinante per l’individuazione del responsabile. La sua realizzazione nei punti strategici del paese è il risultato di un’analisi precisa e di un investimento economico rilevante da parte dell’Amministrazione Comunale per il quale sono state destinate risorse importanti al fine di dotare per la prima volta il territorio comunale di un sistema diffuso e capillare esteso tra Campo e Novate. Si tratta di un intervento fortemente voluto per far fronte non solo agli episodi di vandalismo, ma più in generale alle condotte illecite che purtroppo sempre più spesso ledono il patrimonio pubblico, il decoro urbano e la serenità della nostra comunità. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Novate Mezzola, muri del cimitero imbrattati: individuato il responsabile Articoli correlati Vandali in azione alla vigilia del Giorno della Memoria, muri imbrattati con una svasticaUna svastica incisa su un muro, accanto al Centro unico di prenotazione di Villa Verucchio, in piazza Borsalino. Leggi anche: Meloni in divisa con il manganello, i muri di Torino imbrattati da Extinction Rebellion. FdI: disgustoso Tutti gli aggiornamenti su Novate Mezzola Argomenti discussi: Furti in svariati negozi: foglio di via obbligatorio per 31enne georgiano. Novate Mezzola, tragico incidente nella sera di Pasqua: quattro auto coinvolte, muore 22enneIl rumore fortissimo, che ha spinto chi abita lungo la statale a uscire di casa per vedere cosa fosse accaduto. Le auto accartocciate ai lati della strada: un giovane incastrato tra le lamiere. A ... milano.corriere.it Rischio frane a Novate Mezzola. La variante al Pgt e i nuovi vincoli, l’ira della società Mineraria: Pronti al ricorsoNovate Mezzola (Sondrio), 10 giugno 2025 – Conclusa la variante al Piano di governo del territorio per aggiornare il Piano di assetto idrogeologico, a tutela dell’abitato di Novate Mezzola. Con la ... ilgiorno.it