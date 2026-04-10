Rifiuti speciali abbandonati e dati alle fiamme nel piazzale di un' impresa

I carabinieri del nucleo forestale hanno intercettato in flagranza un'area di un'impresa individuale in via Piscina Scura, a Latina, dove erano stati abbandonati e dati alle fiamme rifiuti speciali. Sul posto è stato trovato un cumulo di materiali che stavano bruciando nel piazzale dell’azienda. Sono in corso accertamenti per verificare eventuali responsabilità e l’origine dei rifiuti.

Un cumulo di rifiuti speciali dati alle fiamme all'interno del piazzale di una ditta di Latina. E' quanto hanno accertato in flagranza i carabinieri del nucleo forestale nell'area di un'impresa individuale in via Piscina Scura. Durante il sopralluogo i militari hanno accertato che al suolo erano. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Rifiuti speciali abbandonati su un terreno in via Capraia: denunciato il titolare di un'impresaUn mese fa i carabinieri del Nucleo forestale di Latina hanno sequestrato un terreno in via Capraia, dove erano stati abbandonati rifiuti speciali. Rifiuti speciali abbandonati: scoperto un deposito nel SalentoUn deposito di rifiuti speciali, tra carcasse di apparecchiature elettriche e scarti di demolizioni edili, è stato scoperto e sequestrato a Lequile,... Temi più discussi: Rifiuti speciali abbandonati su un terreno in via Capraia: denunciato il titolare di un'impresa; Rimozione rifiuti abbandonati: 60 mila euro per pulizia urbana e ripristino ambientale; Rifiuti speciali abbandonati sul terreno: scoperta discarica illegale a Trepuzzi; Rifiuti speciali abbandonati a Caldonazzo: scoperto il responsabile. Rifiuti speciali abbandonati, denunciata un’impresa di LatinaNei giorni scorsi, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Latina hanno accertato in flagranza di reato il bruciamento di un cumulo di rifiuti ... h24notizie.com PORTICO DI CASERTA - Rifiuti pericolosi e sversamenti illeciti, arrestato titolare di officina meccanica14:48:57 Blitz dei Carabinieri del Nucleo Forestale nella giornata dell’8 aprile: in manette un 56enne di Marcianise, titolare di un’officina meccanica a Portico di Caserta, accusato di gestione illec ... casertafocus.net I militari hanno individuato circa 50 metri cubi di rifiuti speciali, in gran parte riconducibili ad attività di pesca locale, accatastati su un’area demaniale marittima e conferiti in violazione della normativa ambientale - facebook.com facebook #Rifiuti speciali, niente #Tari senza automatismi x.com