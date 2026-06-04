È morta la mamma di Eleonora Bottaro | ha rifiutato le cure per il tumore come per la figlia

Una donna di 60 anni è deceduta dopo aver rifiutato le cure per un tumore. La donna era madre di una ragazza di 18 anni, morta nel 2016 per leucemia linfoblastica acuta, stessa patologia per cui si era opposta alla terapia. La famiglia aveva scelto di non sottoporre i propri cari a trattamenti medici. La morte è avvenuta in una struttura ospedaliera.

Ha rifiutato le cure per una forma tumorale, proprio come era successo per la figlia. È morta all'età di 60 anni Rita Benini, la madre di Eleonora Bottaro, la 18enne padovana che il 29 agosto 2016 morì a causa di una leucemia linfoblastica acuta che i genitori si rifiutarono di trattare poiché. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Rifiuta le cure come la figlia: la mamma di Eleonora Bottaro si lascia uccidere dal cancro

Notizie e thread social correlati

Padova, rifiuta le cure come impose alla figlia: la mamma di Eleonora Bottaro morta per un tumoreUna donna ha rifiutato le cure mediche tradizionali per sua figlia, Eleonora Bottaro, che è morta a causa di un tumore.

Rifiuta le cure come la figlia: la mamma di Eleonora Bottaro si lascia uccidere dal cancroLa madre di Eleonora Bottaro, morta nel 2016 a 18 anni per una leucemia linfoblastica acuta, si è lasciata morire rifiutando le cure.

Temi più discussi: Padova, rifiuta le cure come impose alla figlia: la mamma di Eleonora Bottaro morta per un tumore; Rifiuta le cure come la figlia: la mamma di Eleonora Bottaro si lascia uccidere dal cancro; Si è spenta Rita, la mamma di Eleonora Bottaro; Rifiuta le cure contro il cancro: muore a 60 anni Rita, la mamma di Eleonora Bottaro.

Addio a Rita Benini, la mamma di Eleonora Bottaro muore per un tumore ift.tt/BlR7MW8 ift.tt/hqWgs1z x.com

La madre di Eleonora Bottaro è morta di tumore: ha rifiutato le cure come la figliaLeggi su Sky TG24 l'articolo La madre di Eleonora Bottaro è morta di tumore: ha rifiutato le cure come la figlia ... tg24.sky.it

Rita Benini, morta di cancro la madre che rifiutò la chemio per la figlia Eleonora Bottaro (deceduta per leucemia a 18 anni)La madre di Eleonora Bottaro, la 18enne che il 29 agosto del 2016 è deceduta per una leucemia linfoblastica acuta che i genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e ... ilmessaggero.it