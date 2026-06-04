Padova rifiuta le cure come impose alla figlia | la mamma di Eleonora Bottaro morta per un tumore

Una donna ha rifiutato le cure mediche tradizionali per sua figlia, Eleonora Bottaro, che è morta a causa di un tumore. La madre e il marito avevano seguito il metodo Hamer, che sostiene che i tumori possano essere curati semplicemente assumendo determinati rimedi naturali. La famiglia aveva deciso di non sottoporre la ragazza a trattamenti medici convenzionali.

A distanza di dieci anni dalla morte della figlia, anche la madre di Eleonora Bottaro è morta dopo aver rifiutato le cure contro il cancro. Il caso della 18enne padovana, deceduta il 29 agosto 2016 per una leucemia linfoblastica acuta che i genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e radio perché seguaci del metodo Hamer, aveva scosso l'opinione pubblica. Nel 2023 la coppia era stata condannata in Cassazione a due anni di reclusione con l'accusa di omicidio colposo nei confronti della figlia. Fedele al suo "credo" fino alla fine, anche Rita Benini si è lasciata andare, malata di una forma tumorale, all'età di 60 anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Rifiuta le cure come la figlia: la mamma di Eleonora Bottaro si lascia uccidere dal cancroLa madre di Eleonora Bottaro, morta nel 2016 a 18 anni per una leucemia linfoblastica acuta, si è lasciata morire rifiutando le cure.

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