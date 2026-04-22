Catanzaro mamma si getta dal balcone con i figli | morta la donna e i 2 bimbi gravissima la figlia

Nella notte a Catanzaro, una donna si è lanciata dal terzo piano di uno stabile in via Zanotti Bianco insieme ai suoi tre figli. La donna e i due bambini sono morti sul colpo, mentre una bambina di circa otto anni è stata trasportata in condizioni gravissime in ospedale. La vicenda è al momento oggetto di indagini da parte delle forze dell'ordine.

Catanzaro, tragedia nella notte in via Zanotti Bianco, dove una donna si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli. La donna e due bimbi sono morti sul colpo, la terza figlia è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale del capoluogo calabrese. Le cause del gesto non sono al momento note. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato, il personale del 118 e della Medicina legale dell'Università Magna Grecia. A riportare la notizia è l'AGI.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Catanzaro, mamma si getta dal balcone con i figli: morta la donna e i 2 bimbi, gravissima la figlia Notizie correlate Modena, terrorizzata dal marito violento donna si getta dal balcone: salvata dalla figlia di 18 anniL'uomo, su cui gravava un divieto di avvicinamento nell’ambito del Codice rosso, è piombato in casa terrorizzando la donna, che si è gettata dal... Damma famigliare: si getta dal balcone, la figlia sotto fa da scudo. Entrambe in ospedaleSfiorato il peggio ieri pomeriggio a Medolla, dove un dissidio famigliare avrebbe portato la donna ad un gesto disperato.