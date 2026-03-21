Oggi a Firenze si è svolta una manifestazione in piazza Santissima Annunziata con lo slogan

Firenze, 21 marzo 2026 – Allo slogan ' Giustizia per Eleonora ’ manifestazione oggi in piazza Santissima Annunziata a Firenze per Eleonora Guidi, uccisa l'8 febbraio 2025 a Rufina (Firenze) dal compagno Lorenzo Innocenti, che poi tentò il suicidio gettandosi dalla finestra. Manifestazione per Eleonora Guidi, uccisa a Rufina dal compagno (foto NewPressPhoto) All'iniziativa, organizzata da Nonunadimeno, seguirà il 25 marzo un presidio davanti al tribunale, in occasione dell'udienza per l' incidente probatorio per la perizia psichiatrica a cui Innocenti è stato sottoposto. La manifestazione in piazza per Eleonora Guidi Un gruppo di periti incaricati dal gip ha stabilito che in vista dell'udienza al momento Innocenti non sia in grado di partecipare al processo e non sia socialmente pericoloso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘Giustizia per Eleonora’, manifestazione a Firenze per la giovane mamma di Rufina uccisa dal compagno

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