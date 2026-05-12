Uomo litiga in casa e si da fuoco muore poco dopo
Un uomo ha acceso un incendio sul proprio corpo dopo aver avuto una discussione con la moglie all’interno della loro abitazione. Immediatamente soccorso da un’ambulanza del Suem in codice rosso, è stato trasportato in condizioni gravi in ospedale. Purtroppo, poco dopo il suo arrivo, le sue condizioni sono peggiorate e è deceduto. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di accertamenti.
Un uomo si è dato fuoco a seguito di una lite con la moglie, è stato soccorso dall'ambulanza del Suem in codice rosso, in condizioni serie, ma poco dopo non ce l'ha fatta. L'episodio è avvenuto stamani, 12 maggio, intorno alle 9.30 in un'abitazione a Vetrego di Mirano.Secondo una prima.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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