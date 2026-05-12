Uomo litiga in casa e si da fuoco muore poco dopo

Un uomo ha acceso un incendio sul proprio corpo dopo aver avuto una discussione con la moglie all’interno della loro abitazione. Immediatamente soccorso da un’ambulanza del Suem in codice rosso, è stato trasportato in condizioni gravi in ospedale. Purtroppo, poco dopo il suo arrivo, le sue condizioni sono peggiorate e è deceduto. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di accertamenti.

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