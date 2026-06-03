Rientra a casa scopre un’effrazione e si sente male | morto 63enne

Un uomo di 63 anni di Avezzano è morto per un malore dopo aver scoperto un’effrazione in casa. La vittima ha avvertito un malore improvviso subito dopo aver constatato la presenza di ladri all’interno dell’appartamento. I soccorsi sono stati chiamati, ma l’uomo è deceduto sul posto. Non ci sono altre persone coinvolte, e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Un 63enne di Avezzano, Antonio Libertini, è morto per un malore e a causarlo sarebbe stata la scoperta che i ladri erano entrati in casa. A riportare la notizia è l’agenzia Ansa. Inizialmente si era pensato a un assalto alla tabaccheria che si trova vicino l’abitazione dell’uomo molto conosciuto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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