Ricordate l’assurdo video di Chiara Ferragni in tuta grigia? Spunta la verità che sorprende | ecco cosa c’era dietro

Notizia in breve

È stato svelato cosa si nasconde dietro al video di Chiara Ferragni in tuta grigia, che ha generato molte discussioni e polemiche nel corso dei mesi. La registrazione, diventata virale, mostrava un momento privato della influencer, ma ora si conosce la realtà dietro la ripresa. Le immagini sono state girate in un contesto quotidiano e non avevano finalità pubblicitarie o promozionali. La pubblicazione ha scatenato reazioni di vario genere, con alcune persone che hanno criticato la scelta di condividere il video.