La verità mai detta di Fabio Matia D’Amato su Chiara Ferragni ecco cosa ha detto svelando cose inedite
Fabio Maria D’Amato, che era con Chiara Ferragni durante la vicenda legata al Pandoro, non aveva mai parlato pubblicamente fino a ora. Ha rivelato dettagli inediti riguardo a quanto accaduto, dopo aver affrontato le conseguenze legali e il clamore mediatico senza rilasciare dichiarazioni ufficiali. La sua testimonianza si concentra su aspetti finora sconosciuti della vicenda, mantenendo un tono riservato e senza entrare nel merito di accuse o opinioni personali.
Fabio Maria D’Amato, che si trovava al fianco di Chiara Ferragni quando scoppiò la bufera sul Pandoro, è rimasto a lungo nell’ombra, affrontando le conseguenze legali e il peso del dibattito pubblico senza mai rilasciare dichiarazioni ufficiali. La decisione di uscire allo scoperto arriva proprio nel salotto della sua principale “antagonista” mediatica. “Perché hai deciso di parlare oggi e con me?”, gli domanda direttamente Lucarelli nel corso della puntata di Bornout. La replica dell’ex manager è netta e delinea i motivi di un silenzio durato anni: “Perché per due anni non avevo molto da aggiungere e non potevo, visto che c’erano questioni processuali in corso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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