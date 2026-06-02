Fabio Maria D’Amato, che era con Chiara Ferragni durante la vicenda legata al Pandoro, non aveva mai parlato pubblicamente fino a ora. Ha rivelato dettagli inediti riguardo a quanto accaduto, dopo aver affrontato le conseguenze legali e il clamore mediatico senza rilasciare dichiarazioni ufficiali. La sua testimonianza si concentra su aspetti finora sconosciuti della vicenda, mantenendo un tono riservato e senza entrare nel merito di accuse o opinioni personali.

Fabio Maria D’Amato, che si trovava al fianco di Chiara Ferragni quando scoppiò la bufera sul Pandoro, è rimasto a lungo nell’ombra, affrontando le conseguenze legali e il peso del dibattito pubblico senza mai rilasciare dichiarazioni ufficiali. La decisione di uscire allo scoperto arriva proprio nel salotto della sua principale “antagonista” mediatica. “Perché hai deciso di parlare oggi e con me?”, gli domanda direttamente Lucarelli nel corso della puntata di Bornout. La replica dell’ex manager è netta e delinea i motivi di un silenzio durato anni: “Perché per due anni non avevo molto da aggiungere e non potevo, visto che c’erano questioni processuali in corso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - La verità mai detta di Fabio Matia D’Amato su Chiara Ferragni, ecco cosa ha detto (svelando cose inedite)

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