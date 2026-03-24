Selvaggia Lucarelli punge Giorgia Meloni e la paragona a Chiara Ferragni, tirando in ballo anche Fedez. La firma del Fatto Quotidiano, dopo l’esito del referendum sulla giustizia, ha rilanciato il video in cui la premier ha commentato la sconfitta del fronte del “no”, mettendo in risalto una coincidenza alquanto curiosa, ossia che la presidente del Consiglio, nel parlare della debacle alle urne della destra, ha scelto di indossare un maglione grigio neutro. Una simile scelta la fece l’influencer cremonese che, quando per la prima volta ruppe il silenzio sul “Pandoro Gate”, optò per una tuta grigia. Meloni paragonata a Ferragni da Selvaggia... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Meloni paragonata a Ferragni, la frecciata di Selvaggia Lucarelli: "Tuta grigia e divorzio da Fedez pure lei"

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