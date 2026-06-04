Cosa: Mostra monografica La materia come linguaggio dell’anima dell’artista Riccardo Zancano.. Dove e Quando: Museo Fondazione Venanzo Crocetti, Via Cassia 492, Roma. Dal 6 al 18 giugno 2026.. Perché: Un’occasione imperdibile per ammirare un inedito connubio artistico in cui la pittura figurativa si fonde magistralmente con l’inserimento di pietre preziose finemente intagliate.. Il panorama culturale romano si arricchisce di un appuntamento di profondo spessore artistico. Dal 6 al 18 giugno 2026, gli eleganti spazi del Museo e Fondazione Venanzo Crocetti accolgono La materia come linguaggio dell’anima, l’attesa mostra monografica dedicata all’opera di Riccardo Zancano. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Riccardo Zancano in mostra al Museo Crocetti

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Riccardo Zancano. La materia come linguaggio dell'anima24 dipinti con pietre preziose intagliate di Riccardo Zancano al Museo Fondazione Venanzo Crocetti di Roma, dal 6 al 18 giugno 2026. itinerarinellarte.it