La materia come linguaggio dell’anima di Riccardo Zancano

Da romatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 6 al 18 giugno 2026, il Museo e Fondazione Venanzo Crocetti a Roma ospiterà una mostra monografica dedicata a Riccardo Zancano intitolata “La materia come linguaggio dell’anima”. La rassegna, curata da Alberto Moioli e Luigi Salvatori, è realizzata in collaborazione con l’Archivio Paolo Salvati e sostenuta dall’Intergruppo Parlamentare ICAS. La mostra presenterà opere dell’artista e si svolgerà nel rispetto delle modalità espositive del museo.

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Il Museo e Fondazione Venanzo Crocetti di Roma, ospita dal 6 al 18 giugno 2026, la mostra monografica di Riccardo Zancano “La materia come linguaggio dell’anima”, a cura di Alberto Moioli e Luigi Salvatori, in collaborazione con l’Archivio Paolo Salvati, promossa da ICAS Intergruppo Parlamentare. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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riccardo zancano la materia come linguaggioRiccardo Zancano. La materia come linguaggio dell'anima24 dipinti con pietre preziose intagliate di Riccardo Zancano al Museo Fondazione Venanzo Crocetti di Roma, dal 6 al 18 giugno 2026. itinerarinellarte.it

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