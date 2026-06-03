La materia come linguaggio dell’anima di Riccardo Zancano

Notizia in breve

Dal 6 al 18 giugno 2026, il Museo e Fondazione Venanzo Crocetti a Roma ospiterà una mostra monografica dedicata a Riccardo Zancano intitolata “La materia come linguaggio dell’anima”. La rassegna, curata da Alberto Moioli e Luigi Salvatori, è realizzata in collaborazione con l’Archivio Paolo Salvati e sostenuta dall’Intergruppo Parlamentare ICAS. La mostra presenterà opere dell’artista e si svolgerà nel rispetto delle modalità espositive del museo.