Al Museo Crocetti si tiene una mostra dedicata al pittore Mario Marzi, intitolata “Il Tempo Sospeso”. Si tratta di un’esposizione che presenta 23 dipinti scelti tra le sue opere, caratterizzate da temi come la poesia, il silenzio religioso e il senso di infinito. La mostra offre una panoramica sull’arte di Marzi, attraverso dipinti che invitano alla riflessione e al confronto con il suo universo visivo.

Cosa: Mostra antologica del pittore Mario Marzi, un’accurata selezione di 23 dipinti intitolata Il Tempo Sospeso, poesia e religioso silenzio cosmico.. Dove e Quando: Presso il Museo Venanzo Crocetti (Via Cassia 492, Roma), aperta al pubblico dal 17 al 24 aprile 2026, con presentazione ufficiale il 18 aprile alle ore 17:00.. Perché: Per intraprendere un suggestivo viaggio introspettivo in quarant’anni di carriera artistica, esplorando paesaggi immaginari densi di speranza e spiritualità interiore.. Negli spazi evocativi e intrisi di storia del Museo Venanzo Crocetti, una delle cornici espositive più affascinanti della capitale, prende vita un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte figurativa contemporanea.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Mario Marzi al Museo Crocetti: il viaggio dell’infinito in “Il Tempo Sospeso”

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