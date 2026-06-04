Reyer da urlo! Virtus Bologna battuta 89-85 in gara-3

Reyer Venezia ha vinto 89-85 contro Virtus Bologna in gara-3. Amedeo Tessitori ha segnato 22 punti, contribuendo a mantenere in piedi la squadra nei momenti più complicati. La partita si è giocata senza altre variazioni di punteggio significative nel finale. La vittoria permette a Venezia di avanzare nella serie playoff.

È la notte dell'Umana Reyer, è la notte di Amedeo Tessitori, capace di tener inn piedi la squadra nei momenti più difficili e di chiudere con 22 punti. In un Taliercio pieno in ogni ordine di posto la Reyer supera i campioni d'Italia della Virtus Bologna e si porta avanti nella serie della. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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ONE MORE REYER ? Venezia non trema nel catino del Taliercio, che fa la differenza nel spingere gli orogranata alla vittoria di gara 3 sulla Virtus Bologna 89-85 per i lagunari, che trovano un super Tessitori da 22 punti e 10 rimbalzi e Parks da 15, renden x.com

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