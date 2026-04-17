Eurolega Maccabi-Virtus Bologna 85-89 | highlights

Nella partita di Eurolega, Virtus Bologna ha ottenuto una vittoria in trasferta contro il Maccabi con il punteggio di 89-85, chiudendo così la regular season. La squadra italiana ha mostrato buone qualità offensive, muovendo efficacemente la palla e mantenendo un ritmo sostenuto durante l’intera gara. La partita si è conclusa con un risultato stretto, con la Virtus che ha prevalso nel finale.

La Virtus Bologna chiude la regular season di Eurolega battendo il Maccabi 85-89 con un’ottima gara, muovendo bene la palla e dando ritmo all'attacco. Quattordicesima vittoria in 38 gare per la Virtus, che chiude al 18° posto. Guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Eurolega, Maccabi-Virtus Bologna 85-89: highlights Notizie correlate Leggi anche: Basket, la Virtus Bologna saluta l’Eurolega con una vittoria contro il Maccabi Eurolega, Virtus Bologna-Partizan 82-88: gli highlightsAlza bandiera bianca la Virtus, che perde in casa contro il Partizan e vede svanire quasi definitivamente le chance di agganciare il treno play-in. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Colpo Virtus: chiude la stagione di Eurolega battendo il Maccabi con Edwards e Alston Jr.; Eurolega: la Virtus Bologna chiude con un successo per 85-89 a Belgrado contro il Maccabi Rapyd Tel Aviv; Maccabi-Virtus Bologna ultima di Eurolega per vincere per Jakovljevic; Maccabi Tel Aviv-Virtus Bologna | La diretta testuale. Basket, la Virtus Bologna saluta l’Eurolega con una vittoria contro il MaccabiLa Virtus Bologna termina la sua stagione europea con una vittoria. Dopo otto sconfitte consecutive, Bologna torna al successo proprio nell'ultima ... oasport.it Virtus Bologna, l'EuroLeague si chiude con 5 vittorie in più rispetto al 24/25Si è chiusa la stagione europea della Virtus Bologna con la vittoria sul Maccabi Tel Aviv a Belgrado, dove ad assistere c'era anche l'ex coach Sasha Djordjevic. Le ... pianetabasket.com Prestazione di cuore della Virtus Bologna nel deserto di Belgrado: prende le misure al Maccabi, sfodera Edwards e altri tre giocatori in doppia cifra passando in vantaggio e difendendo fino in fondo. - facebook.com facebook Chiudiamo l'EuroLega con una vittoria: la Virtus Bologna batte a Belgrado il Maccabi Tel-Aviv per 85-89 x.com