Eurolega Maccabi-Virtus Bologna 85-89 | highlights

Da gazzetta.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di Eurolega, Virtus Bologna ha ottenuto una vittoria in trasferta contro il Maccabi con il punteggio di 89-85, chiudendo così la regular season. La squadra italiana ha mostrato buone qualità offensive, muovendo efficacemente la palla e mantenendo un ritmo sostenuto durante l’intera gara. La partita si è conclusa con un risultato stretto, con la Virtus che ha prevalso nel finale.

La Virtus Bologna chiude la regular season di Eurolega battendo il Maccabi 85-89 con un’ottima gara, muovendo bene la palla e dando ritmo all'attacco. Quattordicesima vittoria in 38 gare per la Virtus, che chiude al 18° posto. Guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Eurolega, Maccabi-Virtus Bologna 85-89: highlights

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