Reversibilità | la Corte estende la pensione ai partner sposati all’estero

La Corte di Cassazione ha stabilito che i partner sposati all’estero hanno diritto alla reversibilità della pensione. La decisione riguarda chi ha diritto a ricevere i pagamenti arretrati dall’INPS e come devono essere presentate le domande di pensione respinte. La sentenza amplia le condizioni di accesso alla pensione di reversibilità, applicando la normativa anche ai coniugi che vivono fuori dall’Italia. Le procedure di richiesta sono state modificate di conseguenza.

Chi ha diritto a richiedere i pagamenti arretrati all'INPS?. Come cambiano le procedure per le domande di pensione respinte?. Perché la sentenza colpisce i decessi avvenuti prima del 2016?. Quali requisiti tecnici deve soddisfare il partner superstite per l'erogazione?.? In Breve Sentenza 912026 colpisce l'articolo 13 del Regio Decreto Legge 636 del 1939.. Diritto esteso a partner deceduti prima della legge sulle unioni civili del 2016.. Caso pilota riguarda matrimonio contratto negli Stati Uniti nel 2013.. INPS deve riesaminare domande respinte e valutare recupero ratei arretrati.. La Corte Costituzionale riconosce la pensione di reversibilità ai partner di coppie omosessuali sposate all’estero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Noivtà Pensione di Reversibilità 2026: Nuovi Limiti di Reddito e Tagli INPS

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