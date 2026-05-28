La Corte costituzionale ha stabilito che i matrimoni omosessuali celebrati all’estero prima del 2016, quando è stata approvata la legge sulle unioni civili in Italia, danno diritto al coniuge superstite alla pensione di reversibilità. La decisione si applica alle coppie che si sono sposate prima della legge italiana del 2016, riconoscendo il diritto anche in assenza di un riconoscimento automatico nel nostro Paese. La sentenza riguarda esclusivamente i matrimoni celebrati all’estero prima di quella data.

I matrimoni omosessuali contratti all’estero prima che in Italia fosse approvata la legge sulle unioni civili, nel 2016, danno diritto al coniuge superstite alla pensione di reversibilità. Con la sentenza numero 91, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Matrimoni omosessuali all’estero e il diritto alla pensione di reversibilità: cosa ha deciso la Consulta

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