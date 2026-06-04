Una videoispezione HD viene utilizzata per controllare le reti idriche e i pozzi, con l’obiettivo di individuare perdite e danni. Questa tecnologia permette di analizzare con precisione le tubature, facilitando interventi mirati. Attualmente, circa il 42% dell’acqua distribuita in Italia si perde a causa di perdite nelle condotte. La tecnica si applica sia alle reti di nuova costruzione che a quelle già esistenti.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Milano, 04062026 – La questione idrica, oltre a essere un tema ambientale, è diventata un nodo infrastrutturale, economico e gestionale. I dati più recenti diffusi da Istat confermano un quadro difficile da ignorare: nel 2022 le perdite idriche totali nella fase di distribuzione hanno raggiunto il 42,4% dell’acqua immessa in rete, pari a circa 3,4 miliardi di metri cubi. Significa che una quota enorme della risorsa prelevata, trattata e distribuita non arriva effettivamente agli utenti finali. Il problema riguarda acquedotti, condotte comunali, infrastrutture datate, reti sotterranee, pozzi artesiani, sistemi di captazione e collegamenti spesso difficili da controllare con metodi tradizionali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Reti idriche e pozzi: la videoispezione HD diventa una risposta concreta al 42% di acqua dispersa in Italia

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