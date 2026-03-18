A Gaza, le famiglie affrontano una crisi idrica grave, con solo tre litri di acqua al giorno a disposizione. L’80% delle reti di distribuzione è stato distrutto, costringendo la popolazione a fare affidamento su taniche, bottiglie di plastica e secchi usati. Dopo il 7 ottobre 2023, la situazione si è rapidamente aggravata e la popolazione si è adattata a questa difficile realtà quotidiana.

Dopo il 7 ottobre 2023, la popolazione di Gaza è stata costretta ad adattarsi a una routine fatta di taniche, vecchie bottiglie di plastica e secchi consumati. Tutti i giorni migliaia di palestinesi si mettono in fila per ore, uomini, donne e bambini, per raggiungere le autocisterne, riempire quel che si ha e recuperare così l’acqua da bere e per lavarsi. Ogni famiglia sa che dall’arrivo di quelle autobotti dipende la propria sopravvivenza. L’80% delle reti idriche della Striscia è distrutto e nel Nord gli abitanti hanno a disposizione meno di 3 litri d’acqua a testa al giorno. Ossia un quinto della quantità minima raccomandata dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità, e molto meno di quanto consumiamo noi in pochi minuti di banali attività quotidiane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gaza ancora senz’acqua: “Le famiglie sopravvivono con appena 3 litri al giorno. L’80% delle reti idriche è distrutto”

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