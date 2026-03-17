Un rappresentante di Forza Italia ha chiesto chiarimenti al presidente della regione Campania riguardo a una consulenza da 31mila euro relativa a Grandi Reti Idriche Campane. L’interrogazione si concentra sulla tempistica degli atti e sulla trasparenza dell’incarico. La richiesta arriva in un momento di discussione sull’acqua pubblica nella regione. La questione riguarda anche la gestione dei servizi idrici e le procedure adottate.

Il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Errico, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al presidente della Giunta regionale della Campania, Roberto Fico, per chiedere chiarimenti in merito all’affidamento di una consulenza legata alla costituzione della società “Grandi Reti Idriche Campane S.p.A.” e al successivo ritiro della procedura di gara per la selezione del socio privato. Al centro dell’iniziativa, la sequenza temporale degli atti adottati dalla Regione. Il 6 marzo scorso, la Giunta regionale ha deliberato il ritiro “in autotutela” della gara per l’individuazione del partner privato nella società destinata alla... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Acqua pubblica in Campania, Errico (FI): “Fico chiarisca su consulenza per Grandi Reti Idriche Campane”

Articoli correlati

Acqua pubblica in Campania, Fico blocca la gara, ma la Regione ha ancora la consulenza per una società coi privatiLa giunta Fico ritira la gara per il socio privato dell’acqua pubblica, ma 4 giorni prima affida una consulenza sullo stesso progetto.

Emergenza Tpl a Benevento, Errico (FI): “La Regione chiarisca subito tempi e modalità del subentro di Air Campania”“La situazione del trasporto pubblico locale a Benevento ha ormai superato la soglia di allarme e richiede un intervento immediato e risolutivo da...

Tutto quello che riguarda Grandi Reti Idriche

Temi più discussi: Campania, Fico blocca la delibera che affidava la gestione dell’acquedotto ai privati; Acqua pubblica in Campania, Fico blocca la gara, ma la Regione ha ancora la consulenza per una società coi privati; Acqua pubblica, Fico cancella il progetto di De Luca; Acqua pubblica, la rivoluzione di Fico in Campania.

Acqua pubblica in Campania, Errico (FI): Fico chiarisca su consulenza per Grandi Reti Idriche CampaneIl consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Errico, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al presidente della Giunta regionale della Campania, Roberto Fico, per chiedere chiariment ... tvsette.net

Acqua pubblica in Campania, Fico blocca la gara, ma la Regione ha ancora la consulenza per una società coi privatiLa giunta Fico ritira la gara per il socio privato dell’acqua pubblica, ma 4 giorni prima affida una consulenza sullo stesso progetto ... fanpage.it

LabTv. . Acqua pubblica e campo largo al centro del dibattito in Campania. Dopo la decisione della Regione su Grandi Reti Idriche Campane, restano aperte le procedure con i privati nei distretti locali, tra cui il Sannio. Dal coordinamento per l’acqua pubblica - facebook.com facebook