Rete amministratrici Toscana al via manifesto Anci | obiettivo rafforzare leadership femminile
È stata ufficialmente avviata la Rete delle amministratrici della Toscana, presentata con un manifesto da Anci Toscana. La rete mira a rafforzare la presenza femminile nelle cariche amministrative e coinvolge diverse donne che ricoprono ruoli pubblici nella regione. La presentazione si è svolta in una cerimonia pubblica, con la consegna del documento che sancisce gli obiettivi e le iniziative del gruppo.
Susanna Cenni, presidente Anci Toscana: "Spazio permanente ascolto, confronto, progettazione comune". Stefania Saccardi: "C'è ancora molto da fare". Cristina Manetti: "Tutto parte dal fare squadra". Lia Burgalassi: "In Toscana solo 21% sindache". Sandra Scarpellini: "Le Province stanno facendo la loro parte" Rete presentata con il manifesto da Anci Toscana, presidente Susanna Cenni, sindaca di Poggibonsi, durante l’iniziativa ‘C’era una svolta. 80 anni di cittadinanza politica delle donne’, organizzata a Palazzo Medici Riccardi a Firenze in collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze. Susanna Cenni: “Il documento s’ispira ai... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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