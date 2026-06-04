Rete amministratrici Toscana al via manifesto Anci | obiettivo rafforzare leadership femminile

Notizia in breve

È stata ufficialmente avviata la Rete delle amministratrici della Toscana, presentata con un manifesto da Anci Toscana. La rete mira a rafforzare la presenza femminile nelle cariche amministrative e coinvolge diverse donne che ricoprono ruoli pubblici nella regione. La presentazione si è svolta in una cerimonia pubblica, con la consegna del documento che sancisce gli obiettivi e le iniziative del gruppo.