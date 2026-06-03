A Firenze, il 3 giugno 2026, è stata presentata a Palazzo Medici Riccardi la rete delle amministratrici della Toscana, organizzata da Anci. L’obiettivo è creare un punto di riferimento per le rappresentanti delle istituzioni locali nella regione. La rete si propone di favorire lo scambio di esperienze e di sostenere le donne impegnate nella gestione amministrativa. L’iniziativa coinvolge diverse amministratrici della Toscana e si inserisce nelle attività di promozione della partecipazione femminile nelle funzioni pubbliche.

Firenze, 3 giugno 2026 – A Firenze nasce la rete delle amministratrici della Toscana, un'iniziativa organizzata da Anci e presentata oggi a Palazzo Medici Riccardi. Tra gli obiettivi ci sono rafforzare la collaborazione tra le sindache e le amministratrici dei Comuni toscani, promuovere azioni, progetti e iniziative finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza maschile sulle donne, condividere le buone pratiche amministrative e progetti innovativi. Il manifesto della rete delle amministratrici della Toscana è stato presentato oggi a Palazzo Medici Riccardi in occasione di 'C'era una svolta. 80 anni di cittadinanza politica delle donne', incontro con le amministratrici toscane a 80 anni dal diritto di voto alle donne organizzato da Anci Toscana in collaborazione con la Città metropolitana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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