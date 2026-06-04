Il mosaico del toro rampante nella Galleria Vittorio Emanuele II è stato sottoposto a nuovi interventi di restauro, dopo le polemiche sugli attributi dell’animale. Attualmente, l’opera si trova in fase di lavorazione prima della riapertura al pubblico. Non ci sono ancora date ufficiali, ma i restauratori stanno intervenendo per ripristinare l’aspetto originale del mosaico, che è considerato un simbolo della città.

Milano – Il mosaico del toro rampante, icona della città , tornerà a convincere i milanesi? In attesa della riapertura al pubblico e del verdetto popolare in queste ore l’opera nel cuore della Galleria Vittorio Emanuele II ha subìto dei nuovi interventi. Dopo la polemica social sulla presunta scomparsa degli attributi dell’animale (“Non è più un toro ma un bue ” ha chiosato qualcuno con ironia) dal Comune di Milano avevano invitato alla prudenza prima di dare un giudizio definitivo, Questa mattina i lavori sono ripresi, con interventi che si sono concentrati proprio nell’area finita al centro del polverone. Le origini del rito scaramantico . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Restauratori di nuovo al lavoro dopo le polemiche sugli attributi del toro: il mosaico in Galleria tornerà a convincere i milanesi?

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