È iniziato un nuovo intervento di restauro sul mosaico del toro in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, che da tempo subisce l’usura del “rito del tallone”. I turisti continuano a fermarsi sopra il mosaico, poggiare il tallone e girarsi su sé stessi come tradizione. L’opera, molto visitata, mostra segni di consumo dovuti a questa consuetudine. Il restauro mira a preservare il mosaico per il futuro.

Non è una novità per i milanesi, ma per i turisti continua a essere una delle tappe obbligate: fermarsi sul mosaico del toro in Galleria Vittorio Emanuele II, poggiare il tallone e compiere la tradizionale rotazione su sé stessi. Un gesto diventato rito collettivo, ripetuto ogni giorno da migliaia di persone, al punto da consumare visibilmente il pavimento. E infatti ora si torna a intervenire. Sono partiti i nuovi restauri del celebre mosaico, ormai segnato in modo evidente dal passaggio continuo e dal cosiddetto “rito del tallone”. A spiegare la situazione è l’assessore alle Opere pubbliche Marco Granelli: “Tutto il pavimento era stato rifatto nel 2017, ma in meno di dieci anni il dettaglio del toro si è affossato di circa 2,5 centimetri”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il mosaico del toro in Galleria a Milano è sempre più consumato dal “rito del tallone”: avviato un nuovo intervento di restauro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GALLERIA, MOSAICO DEL TORO CONSUMATO DA 'GIRAVOLTE': AVVIATO RESTAURO

Notizie e thread social correlati

Milano, al via il restauro del toro della Galleria Vittorio Emanuele II: consumato dai turistiIl mosaico del toro rampante nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano è stato sottoposto a interventi di restauro a causa dei danni causati dal...

Toro rampante in Galleria, via al restauro dei testicoli consumanti dal rito scaramanticoUn toro in Galleria a Milano sarà sottoposto a restauro per i testicoli usurati da un rito scaramantico.

Temi più discussi: Galleria Vittorio Emanuele II. Mercoledì 27 maggio Conte e Granelli all’avvio del restauro del mosaico del toro; Licensable picture: Milano, Galleria Vittorio Emanuele II, restauro mosaico Toro; Milano, consumato dai turisti il Toro della Galleria: è in restauro; Milano, al via il restauro del toro della Galleria Vittorio Emanuele II: consumato dai turisti.

È partito il restauro del mosaico del toro rampante nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano: i turisti ci girano sopra con il tallone da una tradizione che risale all'Ottocento, consumando le tessere fino a formare un piccolo cratere. L'ultimo restauro risaliva al x.com

Milano, torna il restauro del toro della Galleria: il rito dei turisti consuma il celebre mosaicoUno dei simboli più noti di Milano torna al centro dell'attenzione per un nuovo intervento di restauro. Il celebre mosaico del toro rampante nella Galleria Vittorio Emanuele ... ilmessaggero.it

A Milano inizia il restauro del toro della Galleria Vittorio Emanuele II, consumato dai turistiL'assessore Granelli: Va rifatto periodicamente. Il restauratore Galli racconta il suo lavoro di rimessa a nuovo ... video.corriere.it