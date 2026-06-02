Il celebre toro rampante della Galleria Vittorio Emanuele II è coperto da un pannello bianco sul pavimento, dopo il restauro. Le polemiche sono tornate, con critiche che affermano “il toro ha perso i suoi attributi”. Il Comune replica che l’intervento è ancora in fase di perfezionamento e che l’opera verrà ripristinata. La copertura temporanea è stata posizionata per lavori di restauro ancora in corso.

C’è un pannello bianco sul pavimento, a coprire il celebre toro rampante della Galleria Vittorio Emanuele II che è star dei riti scaramantici da oltre 150 anni. Attorno, le transenne non fermano gli sguardi dei curiosi, delusi di trovare il mosaico coperto. E c’è pure chi lancia monetine. Al centro, il mosaico appena restaurato, svelato sabato e ora di nuovo coperto. Il caso è scoppiato sabato, quando l’assessore alle Opere pubbliche del Comune di Milano Marco Granelli ha mostrato sui social le fotografie post intervento. “E come previsto il mosaico del toro è tornato in Galleria Vittorio Emanuele, completamente restaurato. Complimenti al nostro artigiano per il lavoro di restauro del mosaico”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Galleria, il restauro delle polemiche: “Il toro ha perso i suoi attributi”. La replica del Comune: “Opera da perfezionare”. E torna subito coperta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il TORO è diventato un bue: polemica per il restauro del mosaico in GALLERIA A MILANO

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Milano, terminato il restauro del toro in Galleria. Ma sui social scoppia la polemica: «Non ha più gli attributi»

Milano, il toro in Galleria torna a splendere: polemica sul restauroIl toro di bronzo in Galleria è stato sottoposto a un restauro che ha modificato il suo aspetto, suscitando polemiche.

Temi più discussi: Galleria Vittorio Emanuele II. Avviato il restauro del Toro nell'Ottagono; Galleria, il restauro delle polemiche: Il toro ha perso i suoi attributi. La replica del Comune: Opera da perfezionare. E torna subito coperta; Restauro della Galleria Borghese: cantiere operativo, recupero delle facciate ed efficientamento energetico; L'instagrammabilissimo Toro della Galleria sotto restauro: troppi talloni lo consumano.

Galleria, il restauro delle polemiche: Il toro ha perso i suoi attributi. La replica del Comune: Opera da perfezionare. E torna subito copertaMilano, il mosaico è oggetto di rito scaramantico con la giravolta con tallone che rende necessario un ripristino periodico. Pioggia di critiche social e attacchi dell’opposizione. Palazzo Marino: ... ilgiorno.it

Il Benefit del Costume Institute 2026 - AKA il Met Gala - si svolgerà lunedì 4 maggio. Il codice di abbigliamento è La moda è arte, dove il corpo è una tela bianca e il designer è il pittore. COSA INDOSSERESTE e come state interpretando il tema? I commenti d reddit

Milano, restaurato toro in Galleria Vittorio Emanuele: polemiche su testicoli cancellatiLeggi su Sky TG24 l'articolo Milano, restaurato toro in Galleria Vittorio Emanuele: polemiche su testicoli 'cancellati' ... tg24.sky.it