Galleria il restauro delle polemiche | Il toro ha perso i suoi attributi La replica del Comune | Opera da perfezionare E torna subito coperta

Da ilgiorno.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il celebre toro rampante della Galleria Vittorio Emanuele II è coperto da un pannello bianco sul pavimento, dopo il restauro. Le polemiche sono tornate, con critiche che affermano “il toro ha perso i suoi attributi”. Il Comune replica che l’intervento è ancora in fase di perfezionamento e che l’opera verrà ripristinata. La copertura temporanea è stata posizionata per lavori di restauro ancora in corso.

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C’è un pannello bianco sul pavimento, a coprire il celebre toro rampante della Galleria Vittorio Emanuele II che è star dei riti scaramantici da oltre 150 anni. Attorno, le transenne non fermano gli sguardi dei curiosi, delusi di trovare il mosaico coperto. E c’è pure chi lancia monetine. Al centro, il mosaico appena restaurato, svelato sabato e ora di nuovo coperto. Il caso è scoppiato sabato, quando l’assessore alle Opere pubbliche del Comune di Milano Marco Granelli ha mostrato sui social le fotografie post intervento. “E come previsto il mosaico del toro è tornato in Galleria Vittorio Emanuele, completamente restaurato. Complimenti al nostro artigiano per il lavoro di restauro del mosaico”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Galleria, il restauro delle polemiche: “Il toro ha perso i suoi attributi”. La replica del Comune: “Opera da perfezionare”. E torna subito coperta
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