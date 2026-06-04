repertorio delle qualifiche dalla regione campania dieci giorni per adeguarsi

Un nuovo Decreto Dirigenziale, il numero 325 del 21 maggio 2026, è stato pubblicato, chiedendo alle aziende di adeguarsi entro dieci giorni. Questa decisione ha generato scontento tra i rappresentanti del settore, con il segretario che ha commentato di aver perso il conto delle PEC inevase. La comunicazione ha causato reazioni di frustrazione e preoccupazione tra gli operatori coinvolti.

NAPOLI – Con il Decreto Dirigenziale n. 325 del 21 maggio 2026 la Regione Campania ha disposto l’aggiornamento del Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni (RRTQ), il catalogo delle qualifiche professionali conseguibili nei percorsi di formazione, per allinearlo all’European Qualifications Framework. Ancora una volta però, denunciano i sindacati datoriali, senza nessuna discussione con gli stakeholder del settore. “Abbiamo perso il conto delle PEC inevase”, commenta il segretario politico del Movimento Libero e Autonomo delle Scuole di Formazione Autofinanziate Nicola Troisi. “Ancora una volta si scrive il futuro di centinaia di posti di lavoro senza interpellare chi quel lavoro lo dà. 🔗 Leggi su 2anews.it

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