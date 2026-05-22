Formazione professionale scontro sul Repertorio regionale | dieci giorni per adeguarsi

Da ildenaro.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Campania ha stabilito un periodo di dieci giorni per aggiornare il Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni (Rrtq), un catalogo che riunisce le qualifiche professionali ottenibili attraverso i percorsi di formazione. La modifica mira a rendere il Repertorio conforme ai criteri dell’European Qualifications Framework (Eqf). La decisione ha scatenato un dibattito tra le parti coinvolte, con alcune richieste di chiarimenti e proposte di modifica. La questione riguarda l’adeguamento delle qualifiche ai nuovi standard europei e la possibilità di apportare modifiche al catalogo.

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La Regione Campania ha disposto l’aggiornamento del Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni (Rrtq), il catalogo delle qualifiche professionali conseguibili nei percorsi di formazione, per allinearlo all’European Qualifications Framework (Eqf). Ancora una volta però, denunciano i sindacati datoriali, senza nessuna discussione con gli stakeholder del settore. “Abbiamo perso il conto delle Pec inevase”, commenta il segretario politico del Movimento Libero e Autonomo delle Scuole di Formazione Autofinanziate Nicola Troisi. “Ancora una volta si scrive il futuro di centinaia di posti di lavoro senza interpellare chi quel lavoro lo dà. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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