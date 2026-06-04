Renzogallo a Roma | la mostra Oltre le Ceneri

Da ezrome.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Roma si tiene la mostra personale “Oltre le ceneri” dedicata alla scultura monumentale e all’arte contemporanea dell’artista Renzogallo. La rassegna, curata da Aldo Iori, presenta opere di grandi dimensioni e nuove creazioni dell’artista. La mostra è aperta al pubblico e si concentra sulla produzione recente di Renzogallo, offrendo una panoramica sulla sua evoluzione artistica. L’esposizione si svolge in uno spazio dedicato alla promozione dell’arte contemporanea.

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Cosa: La grande mostra personale Oltre le ceneri dedicata alla scultura monumentale e all’arte contemporanea dell’artista Renzogallo, curata criticamente da Aldo Iori.. Dove e Quando: Negli affascinanti spazi del Mattatoio di Roma, all’interno della Pelanda (Galleria delle Vasche), situata in Piazza Orazio Giustiniani 4, visitabile dal 9 giugno al 2 agosto 2026.. Perché: Per immergersi in un percorso site-specific in cui imponenti installazioni in ferro rosso e sculture lignee dialogano con l’architettura industriale, scardinando le narrazioni dominanti della società moderna.. La vibrante scena culturale della capitale si arricchisce di un nuovo, imperdibile appuntamento espositivo dedicato all’arte contemporanea. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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