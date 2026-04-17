Matacena e la moglie Maria Pia un amore oltre i pregiudizi e la morte | Vorrei solo le sue ceneri per riaverlo con me

Una donna ha raccontato di aver passato un anno e mezzo chiusa in casa, senza uscire, e di aver pianto spesso davanti alla foto del marito, scomparso da tempo. In una dichiarazione, ha espresso il desiderio di riavere con sé le sue ceneri, parlando di un legame che va oltre le barriere sociali e la morte. La vicenda coinvolge anche il marito, deceduto, e il suo rapporto con la moglie, segnato da sentimenti profondi.

“Per un anno e mezzo non sono uscita da casa, piangevo solamente, guardavo la foto di mio marito e piangevo. Non pensavo che nella vita si potesse mai provare un dolore così. Poi è arrivata l’accusa più terribile, quella di aver ucciso la persona che ho amato fino all'ultimo secondo”.Maria Pia.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Notizie correlate

Nessun avvelenamento per Matacena, la perizia chiarisce le cause della morte“Non ci sono tracce di veleno nel corpo di Amedeo Matacena, la consulenza medico-legale depositata in procura mette fine, almeno sul piano...

Giornata contro il bullismo, le parole di Maria: «Vorrei solo sfogarmi un po' e sentirmi ascoltata»Come per Maria, Telefono Azzurro nel 2025 ha gestito 181 casi di bullismo e 24 casi di cyberbullismo.

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Nessun avvelenamento per Matacena, la perizia chiarisce le cause della morte; Matacena e la madre, la maxi-perizia esclude il duplice omicidio; Amedeo Matacena non fu avvelenato, depositata in procura la consulenza; Morte Amedeo Matacena jr, perizia della procura di R.Calabria: non fu avvelenato.

Maria Pia Tropepi: chi è la moglie di Amedeo Matacena?/ Le controversie sulla morte dell’imprenditoreChi è Maria Pia Tropepi, cosa sappiamo sull'ultima moglie di Amedeo Matacena: dubbi, miserie e bugie sulla morte dell'imprenditore Coinvolta (e, anzi, protagonista assoluta) del caso relativo alla ... ilsussidiario.net

La narrativa di Massimo Pecoraro e il giornalismo di Maria Pia Nocerino per una comunità che dialoga facebook