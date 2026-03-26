Dal 31 marzo al 4 aprile 2026, al Teatro Vascello di Roma, sarà rappresentato lo spettacolo teatrale Mercoledì delle Ceneri, scritto e diretto da Valentina Esposito. L’opera affronta il tema della violenza che si cela dietro le maschere quotidiane. La messa in scena si svolgerà in una settimana di rappresentazioni consecutive nel teatro romano.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Mercoledì delle Ceneri, scritto e diretto da Valentina Esposito.. Dove e Quando: Teatro Vascello di Roma, dal 31 marzo al 4 aprile 2026.. Perché: Un’opera visionaria che utilizza attori ex detenuti per esplorare i temi della violenza di genere e della cultura dell’omertà attraverso i riti del Carnevale.. L’arte scenica si fa strumento di indagine sociale e antropologica con il ritorno della compagnia Fort Apache Cinema Teatro, che porta sul palco del Teatro Vascello la sua ultima produzione: Mercoledì delle Ceneri. Scritto e diretto da Valentina Esposito, lo spettacolo si inserisce in un percorso di ricerca che la regista porta avanti da quasi vent’anni, lavorando sul confine tra realtà e finzione, tra il vissuto dei suoi attori e la potenza simbolica della drammaturgia contemporanea. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Mercoledì delle Ceneri: la violenza oltre la maschera

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