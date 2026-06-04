Regione Marche prossimo consiglio martedì 9 giugno

Il Consiglio regionale delle Marche si riunirà martedì 9 giugno alle ore 10. Dopo le interrogazioni e le interpellanze, sarà discussa una seduta con tre proposte di legge all’ordine del giorno.

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 9 giugno alle ore 10. All’ordine del giorno, dopo il consueto spazio riservato a interrogazioni e interpellanze, tre proposte di legge. La prima concernente la realizzazione di tettoie in zone agricole per il deposito di prodotti derivanti dall’esercizio dei diritti di uso civico e delle relative attrezzature; la seconda che modifica la disciplina regionale degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato; la terza, iscritta ai sensi dell’art.86 del Regolamento interno, sulle procedure e sui tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito per effetto delle relative sentenze della Corte costituzionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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