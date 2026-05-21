Regione Marche prossimo Consiglio martedì 26 maggio

Il Consiglio regionale delle Marche si riunirà martedì 26 maggio, con inizio alle ore 10. La seduta è stata programmata per discutere questioni di competenza regionale. La convocazione è stata ufficializzata e riguarda tutti i membri dell’assemblea legislativa. La giornata prevede l’esame di diversi punti all’ordine del giorno, con possibilità di aggiornamenti e interventi da parte dei consiglieri. La sessione si svolgerà nella sede istituzionale dell’ente.

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Una seduta del Consiglio regionale delle Marche è stato convocato a partire dalle ore 10 di martedì 26 maggio. All’ordine del giorno la nomina di un rappresentante nell’Assemblea dell’Associazione marchigiana attività teatrali (Amat) in sostituzione del dimissionario. In apertura di lavori il consueto spazio dedicato a interrogazioni e interpellanze di cui numerose riguardanti la sanità marchigiana. In coda ai lavori, come sempre, le mozioni. Diretta streaming dell’intera seduta dal sito web del Consiglio regionale. 1) Interrogazioni:. • n. 66 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “La nuova inchiesta sugli ordigni bellici, risalenti alla seconda guerra mondiale, inabissati davanti alla costa pesarese”; • n. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regione Marche, prossimo Consiglio martedì 26 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video GIORNO DELLA MEMORIA 2026 Sullo stesso argomento Marche, prossimo consiglio regionale martedì 28La prossima seduta del Consiglio regionale delle Marche è stata convocata per martedì 28 aprile a partire dalle ore 10. Marche, prossimo consiglio regionale martedì 21 aprileLa prossima seduta del consiglio regionale delle Marche è stata convocata per martedì 21 aprile, dalle ore 10. Potenziamento del Tribunale per minorenni Marche, ok Consiglio a mozione. Canafoglia (FdI): presidio fondamentale. Nobili (Avs): ora risposte concrete #ANSA x.com Regione Marche, prossimo Consiglio martedì 26 maggioUna seduta del Consiglio regionale delle Marche è stato convocato a partire dalle ore 10 di martedì 26 maggio. All’ordine del giorno la nomina di un ... lapresse.it Il Consiglio regionale delle Marche si riunirà martedì 26 maggio(ANSA) - ANCONA, 20 MAG - Il Consiglio regionale delle Marche si riunisce martedì 26 maggio alle 10. In apertura, interrogazioni e interpellanze incentrate soprattutto sulla sanità: tra i temi, i medi ... msn.com Consigli per marche di scarpe da danza reddit