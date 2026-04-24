Il Consiglio regionale delle Marche si riunirà nuovamente martedì 28 aprile, con inizio alle ore 10. La seduta si svolgerà nella sede dell'assemblea legislativa e prevede l'esame di diversi punti all'ordine del giorno. La convocazione è stata ufficialmente comunicata in vista delle attività programmate per quella giornata.

La prossima seduta del Consiglio regionale delle Marche è stata convocata per martedì 28 aprile a partire dalle ore 10. In apertura verranno esaminate interrogazioni e interpellanze. All’ordine del giorno figurano le due proposte di deliberazione relative alle modifiche allo Statuto regionale. Le modifiche riguardano il riequilibrio della rappresentanza di genere negli organi di vertice delle Istituzioni regionali (Giunta e Ufficio di Presidenza) e l’ introduzione di un linguaggio più rispettoso della dignità di genere negli atti amministrativi e nella denominazione di incarichi. Si tratta del secondo passaggio d’Aula per l’approvazione definitiva.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Marche, prossimo consiglio regionale martedì 28

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