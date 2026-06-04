Regionali fermata Pratignone La Città metropolitana dice sì

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato la proposta di fermare il progetto di Pratignone. La decisione è stata presa durante la riunione, senza indicare eventuali modifiche o alternative. La delibera riguarda esclusivamente la sospensione del progetto, senza altri dettagli sul futuro dell’area o eventuali interventi. La decisione è stata comunicata ufficialmente nel corso dell’assemblea, senza ulteriori commenti pubblici o dichiarazioni.

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze, su proposta del consigliere delegato al Trasporto pubblico locale David Baroncelli, ha approvato all’unanimità una mozione che chiede la fermata dei treni regionali a Calenzano-Pratignone, oltre al potenziamento del trasporto ferroviario regionale in area metropolitana di Firenze. L’atto impegna la sindaca metropolitana a trasmettere la mozione a tutti gli enti competenti in materia e attivare con urgenza un confronto con Regione Toscana, Ferrovie dello Stato Italiane, RFI e Trenitalia per ottenere l’introduzione della fermata dei treni regionali a Calenzano-Pratignone con un incremento... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Edilizia scolastica, cultura e mobilità al centro del Consiglio metropolitano

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