Città metropolitana la minoranza presenta una proposta di regolamento d’Aula | Si sblocchi lo stallo

A quasi un anno dall’insediamento, il Consiglio metropolitano non ha ancora adottato un regolamento interno. Per superare questa situazione di blocco, i consiglieri di minoranza, tra cui rappresentanti di diversi gruppi politici, hanno presentato una proposta di regolamento d’Aula. L’obiettivo dichiarato è sbloccare l’attuale situazione di stallo istituzionale e permettere lo svolgimento regolare delle attività consiliari.

A quasi un anno dall'insediamento il Consiglio metropolitano non ha ancora un regolamento d'Aula e così, per superare quello che definiscono “uno stallo istituzionale”, i consiglieri di minoranza Liborio Maurizio Costanza, Rosario Lapunzina, Giovì Monteleone del Pd; Antonio Randazzo del Movimento.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Reggio Calabria: Latella torna in aula, focus su sport e turismo per la Città Metropolitana.Giovanni Latella ha ripreso ufficialmente il suo incarico di consigliere metropolitano a Reggio Calabria, subentrando a Giuseppe Ranuccio eletto al... Incendio al Teatro Sannazaro, gli spettacoli potrebbero svolgersi a Cardito: la proposta della Città MetropolitanaSecondo Giuseppe Cirillo, vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, il Teatro Peppe Vessicchio di Cardito potrebbe ospitare gli spettacoli del... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Metrotranvia: il nodo degli extracosti scuote la politica desiana; Castellamonte, Tomaino si candida a sindaco: è il portavoce delle minoranze; Gronda Est, minoranze unite contro Corrado: Gassino assente e senza una linea chiara; Siderno2030 La Nostra Missione: Parco del Centro Polifunzionale: grazie all’azione della minoranza si sblocca la possibilità di gestione e l’utilizzo. Città Metropolitana di Milano: 71 proposte di intervento ricevuteNell’ambito del Piano Metropolitano di Ripresa e Resilienza varato dall’ente: a disposizione 39 milioni di euro, entro il 15 maggio selezionati i progetti vincitori (mi-lorenteggio.com) Milano, 16 apr ... mi-lorenteggio.com Il progetto della Città metropolitana di MilanoLe reti sono il motore dell’innovazione e, quando il settore pubblico si fa catalizzatore di cambiamento, accelera l’intero territorio verso il futuro. La Città metropolitana di Milano ne è la ... repubblica.it Reggio Calabria, convenzione tra Città Metropolitana e Fondazione "Piccolo Museo San Paolo" facebook