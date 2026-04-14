Palestre scolastiche disponibili per associazioni sportive | la Città Metropolitana di Bari dice sì

La Città Metropolitana di Bari ha annunciato che le palestre scolastiche nelle scuole di Bari e provincia saranno aperte alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche. Queste strutture potranno essere utilizzate negli orari in cui non si svolgono le lezioni e anche durante le sospensioni delle attività didattiche. La decisione riguarda sia le palestre delle scuole di Bari sia quelle presenti nella provincia.

Le palestre delle scuole di Bari e provincia potranno essere utilizzate da associazioni e società sportive dilettantistiche negli orari in cui non vi sono lezioni e durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. E' quanto approvato dalla Città Metropolitana di Bari che ha detto sì al.🔗 Leggi su Baritoday.it Palestre scolastiche aperte anche d’estate, opportunità per associazioni sportive ed altre realtà del settoreL'assessore Castorri: “Opportunità importante per continuare a vivere lo sport come esperienza educativa e sociale tutto l’anno” Le palestre... Bari, palestre scolastiche aperte alle associazioni: domande entro il 30 aprileAnche quest’anno il Comune di Bari mette a disposizione delle associazioni sportive le palestre scolastiche, con l’obiettivo di ampliare l’offerta di... Temi più discussi: Prevenzione incendi, interventi per quasi un milione e mezzo in tre scuole; Presentata a Napoli la Champions Cup Men di Sitting Volley; Il pappagallo; Centofanti (RG): Bene l’apertura delle palestre scolastiche in estate ma serve governance. A Bari palestre scolastiche aperte anche in estate: è la prima volta in ItaliaLa prima Città Metropolitana ad applicare la Legge Berruto. Così le palestre saranno accessibili anche di sera e nei festivi: saranno affidate ad associazioni e società sportive dilettantistiche in or ... lagazzettadelmezzogiorno.it Bari, nuove regole per le palestre scolastiche: apertura fino alle 22 e anche nei festiviA Bari via al nuovo regolamento per le palestre scolastiche aperte: utilizzo fino alle 22, tariffe fissate e domande entro il 29 maggio. pugliapress.org BTV News canale 85. . “MOBILITÀ SICURA”: LA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI PRESENTA LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SULLA SICUREZZA STRADALE #spot #mobilitasicura #SicurezzaStradale Polizia Locale di Bari #poliziametropolitanadiba - facebook.com facebook Alla scoperta delle abbazie della Città metropolitana di Milano Su #MiVedo, la piattaforma video della #CittàMetropolitanadiMilano, uno speciale dedicato alle abbazie dell'area metropolitana milanese. Guarda le #interviste n9.cl/xyrnj x.com