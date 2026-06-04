Reggio Emilia, 4 giugno 2026 – Si può essere egocentrici vestendosi in modo sommesso e si può essere riservati abbigliandosi come un cowboy. Enrico Grassi, il genio imprenditoriale della meccatronica divenuto mecenate sportivo, regalando a Reggio Emilia il primo scudetto nel rugby in 80 anni di storia del club, fa naturalmente parte di questa seconda categoria. Genio imprenditoriale, figura iconica e antidivo. Il suo cappello da cowboy, il gilet in pelle e il pizzetto biondo spiccano sulle tribune della palla ovale italiana e ne hanno fatto uno dei personaggi più riconosciuti del campionato, ma le sue esultanze sono contenute e le sue interviste infrequenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reggio nuova capitale del rugby: la favola firmata dal patron cowboy Enrico Grassi, genio imprenditoriale e antidivo

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