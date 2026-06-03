Il genio imprenditoriale di Hazard | lancia una nuova linea di hamburger in omaggio al panino che mangiò a bordo campo 15 anni fa

Un'azienda ha annunciato il lancio di una nuova linea di hamburger realizzata in collaborazione con una catena di fast food. La campagna pubblicitaria richiama un episodio di 15 anni fa, quando un noto calciatore mangiò un panino durante una partita. La linea di prodotti riprende il nome e l’immagine di quel momento, con un omaggio diretto al celebre episodio. La promozione sarà disponibile nelle prossime settimane.

Il genio (imprenditoriale) di Hazard: lancia una nuova linea di hamburger con Quick, in omaggio al “burger-gate” di 15 anni fa. A 15 anni da uno degli episodi più discussi della sua carriera, Eden Hazard torna protagonista, questa volta lontano dal campo, come testimonial di una linea di hamburger. L’ex stella del Chelsea e della nazionale belga, ritiratosi nel 2023, ha siglato una collaborazione con la catena Quick per il lancio di prodotti alimentari a suo nome. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Il progetto, chiamato “L’Eden”, propone tre varianti: pollo, manzo e pesce, disponibili in tutti i ristoranti Quick del Belgio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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