Vimercate ha ospitato la nona edizione dell’X Nations, evento internazionale di minirugby. Per due giorni, oltre mille giovani atleti provenienti da diversi paesi si sono sfidati sul campo, sotto l’organizzazione dei Pirati Rugby con il supporto del Comune e della Regione. La manifestazione ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, consolidando la città come centro di riferimento per il rugby giovanile in Europa.

Vimercate capitale europea del rugby giovanile per due giorni. La città ha ospitato la nona edizione dell’ X Nations, appuntamento di riferimento del minirugby internazionale, organizzato dai Pirati Rugby con il sostegno del Comune e della Regione. L’evento ha superato i confini dello sport con più di 5mila visitatori e 1.200 giovani atleti provenienti da tutta Europa che hanno riempito i campi di Oreno, Velate e Monza, regalando competizioni, incontri e scambi culturali all’insegna del linguaggio universale della palla ovale. Cerimonia inaugurale con toni solenni, la banda ha interpretato i nove inni nazionali delle delegazioni presenti e grande emozione anche per i più piccoli dell’Under 6, che hanno portato il gonfalone dell’appuntamento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La capitale europea del rugby. Oltre mille giovani all’X Nations

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