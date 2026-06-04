reggio il waterfront celebra i carabinieri e i caduti di nassiriya

Notizia in breve

Il Waterfront di Reggio ha ospitato una cerimonia per celebrare i Carabinieri e i Caduti di Nassiriya. Durante l’evento sono stati scoperti due monumenti dedicati alle vittime e alle forze dell’ordine. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e cittadini. Dopo l’inaugurazione, l’area sarà aperta al pubblico, con spazi dedicati alla memoria e alla cultura. Non sono previste modifiche ufficiali alle modalità di fruizione del luogo.