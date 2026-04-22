Andretta piazzetta in memoria dei Caduti di Nassiriya

Questa mattina ad Andretta si è svolta l'inaugurazione di una piazzetta dedicata ai Caduti di Nassiriya. La cerimonia è stata accompagnata dalla presenza del Prefetto di Avellino, che ha partecipato all'evento promosso dall’amministrazione comunale. La nuova area si trova vicino al Comando Stazione dei Carabinieri ed è stata intitolata in memoria di coloro che hanno perso la vita in Iraq.

Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina, ad Andretta, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha preso parte all’intitolazione di una piazzetta ai Caduti di Nassiriya, promossa dall’Amministrazione comunale nei pressi del Comando Stazione dei Carabinieri. Lo spazio, recentemente interessato da interventi di rigenerazione urbana, è stato restituito alla comunità con una nuova identità, capace di coniugare memoria, impegno civile e valorizzazione del territorio. Nell’occasione è stato inoltre scoperto un monumento dedicato al Milite Ignoto, inserito nel progetto nazionale “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia”, promosso dal Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia in collaborazione con ANCI, cui il Comune di Andretta ha aderito nel 2021, conferendo la cittadinanza onoraria al simbolo dell’unità e del sacrificio nazionale.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Andretta, piazzetta in memoria dei Caduti di Nassiriya Notizie correlate Dal degrado al decoro: ripulito il cavalcavia dei Caduti di NassiriyaDopo le segnalazioni dei cittadini, intervento mirato della Cooperativa Il Gabbiano. Approfondimenti e contenuti Andretta, il Prefetto Riflesso legge il messaggio del Ministro Piantedosi: Memoria viva per rafforzare i valori della Repubblica*Questa mattina, ad Andretta, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha preso parte all’intitolazione di una piazzetta ai Caduti di Nassiriya, promossa dall’Amministrazione comunale nei pressi del ... irpinianews.it Porto Torres, luci blu sul monumento in memoria dei caduti di NassiriyaLuci blu sul monumento in memoria del caduti di Nassiriya, l’opera di Vidèo Anfossi collocata nella piazza omonima, davanti al mare del golfo dell’Asinara per ricordare la strage accaduta circa 21 ... unionesarda.it