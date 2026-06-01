Reggio Calabria | onori ai Caduti di Nassiriya e nuovo monumento

Da ameve.eu 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo monumento dedicato ai Caduti di Nassiriya sarà inaugurato a Reggio Calabria. L’opera è stata realizzata da artisti locali e sarà presentata in una mostra dedicata agli eroi quotidiani. L’esposizione si terrà in un luogo pubblico della città, dove saranno esposti anche elementi relativi alla storia e alle testimonianze dei militari coinvolti. La cerimonia e l’inaugurazione sono previste nelle prossime settimane.

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? Punti chiave Chi sono gli autori dell'opera monumentale e della mostra?. Dove si svolgerà l'esposizione dedicata agli eroi quotidiani?. Come cambierà il nome della piazza sul lungomare?. Quali autorità parteciperanno alla cerimonia ufficiale di inaugurazione?.? In Breve Cerimonia mercoledì 3 giugno dalle ore 17:15 presso il Waterfront di Reggio Calabria. Partecipazione del generale Cesario Totaro e del capitano Gianfranco Aricò. Deposizione corona di alloro e discorsi istituzionali dalle ore 18:00. Mostra Eroi quotidiani inaugurata presso il Museo Archeologico Nazionale. Mercoledì 3 giugno a Reggio Calabria: inaugurazione del Monumento al Carabiniere e nuova Piazza ai Caduti di Nassiriya. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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