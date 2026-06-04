La Gelateria Alfieri, con sede a San Martino in Rio, si aggiudica il primo posto tra le gelaterie della regione. La classifica vede l’attività locale al vertice, superando altre realtà del settore. La gelateria, nota per i suoi gusti tradizionali e la qualità degli ingredienti, si distingue tra diverse concorrenti. La vittoria è stata annunciata in occasione di una manifestazione dedicata al gelato artigianale.

San Martino in Rio (Reggio Emilia), 4 giugno 2026 - La Gelateria Alfieri, con la storica sede in centro a San Martino in Rio e col nuovo negozio a Reggio, si conferma nell’elite della categoria, col primo posto regionale all’Italy Food Awards, progetto nazionale che si è affermato come uno dei principali riconoscimenti dedicati alle aziende che rappresentano il valore autentico del Made in Italy agroalimentare. La premiazione nei giorni scorsi nella prestigiosa cornice della Casina di Macchia Madama, a Roma. Ospiti del galà anche i titolari della gelateria reggiana, gestita da Lubka Nedeltcheva e dal marito Maurizio Alfieri, già noti per aver ricevuto altri riconoscimenti e menzioni speciali in importanti manifestazioni del settore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia in vetta al gelato, la "Alfieri" primeggia in regione

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