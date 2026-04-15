Domotek Reggio l’ultimo passo | tutto per la Serie A2 a Reggio Emilia

La squadra di Reggio Calabria sta per raggiungere un traguardo importante nella sua stagione, con la promozione in Serie A2 ormai vicina. L’obiettivo si avvicina grazie alle ultime gare disputate e ai risultati ottenuti, che hanno portato la squadra ad avere un vantaggio significativo sulla concorrenza. La corsa alla serie superiore si conclude con un passo che potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.

La Domotek Reggio Calabria si trova sull’orlo del traguardo più importante della sua stagione sportiva, con la promozione in Serie A2 a un passo dal compimento. Dopo aver dominato il PalaCalafiore con una vittoria netta di 3-0 nella quarta sfida della serie spareggio, la squadra calabrese deve affrontare l’ultimo, decisivo atto mercoledì 15 aprile 2026 alle ore 20:30 presso il PalaBigi di Reggio Emilia. La serie è attualmente in parità sul punteggio di 2-2, rendendo l’immincente scontro una partita secca che determinerà il destino del club. L’impatto sociale del successo sportivo e il legame con la città. Il clima che circonda la squadra dopo il successo ottenuto in gara 4 evidenzia come lo sport possa fungere da potente collante per l’intera comunità reggina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Domotek Reggio, l’ultimo passo: tutto per la Serie A2 a Reggio Emilia Notizie correlate Domotek Volley: tutto o nulla per l’A2 contro Reggio EmiliaLa Domotek Volley affronta una sfida decisiva per il salto di categoria contro la Conad Reggio Emilia, con un appuntamento fissato per domenica alle... Leggi anche: Domotek alla sfida decisiva vs Reggio Emilia: concentrazione alle stelle, c'è in palio la serie A2 Altri aggiornamenti Temi più discussi: Stasera l'ultimo atto di una lunga saga: Domotek Reggio Calabria a Reggio Emilia per raggiungere l’A2; Conad, tutto rimandato: la promozione si decide in gara 5; Domotek Volley conquista la gara 5 contro Reggio Emilia, Polimeni esulta: Questa squadra ha il cuore di una città intera · ilreggino.it; Play-Off Promozione, Reggio Emilia allunga su Reggio Calabria: al Palabigi è 3-0. La Domotek a Reggio Emilia per la promozione: quando e dove vedere Gara-5 decisiva per l’A2La Domotek dei record vuole sognare ancora. Tutta Reggio Calabria è invitata nell’Altra Reggio. La Domotek chiama a raccolta il proprio nutrito gruppo di tifosi in trasferta, tutti i residenti al No ... strettoweb.com Fattore campo maledetto, Reggio Emilia in A2. La Domotek deve passare dai Playoff e sarà subito rematchIl fattore campo nei Playoff sa essere pesantissimo. Lo abbiamo imparato vedendo questa splendida serie tra Domotek Volley Reggio Calabria e Reggio Emilia. Nessuna delle due è riuscita a sbancare il p ... strettoweb.com Reggio Emilia chiude con merito la serie contro la Domotek Reggio Calabria: 3-0 il punteggio finale facebook