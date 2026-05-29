reggio emilia ombre su certificazioni autorizzazioni e finanziamenti del centro islamico il caso arriva in regione

A Reggio Emilia, il centro islamico Al Huda di Montecchio è al centro di verifiche su certificazioni, autorizzazioni e finanziamenti. Il caso è stato portato all’attenzione della Regione. Quando il centro ha aperto nel 2023, erano presenti il sindaco e il prefetto. Nessuna informazione ufficiale ha confermato eventuali irregolarità o accertamenti in corso.

Quando il centro islamico Al Huda di Montecchio, in provincia di Reggio Emilia ha aperto le sue porte al pubblico nel 2023 erano presenti il sindaco Fausto Torelli e il prefetto Maria Rita Cocciufa. “Sarebbe bello che questo modello possa anche esser esportato in altri luoghi non solo della provincia ma di tutto il Paese. Lo Stato c’è e segue con attenzione”, aveva dichiarato prima del taglio del nastro il prefetto, al quale aveva fatto eco il sindaco: “Cultura, conoscenza, curiosità sono alla base d’un progetto di pace vera e duratura, per il domani dei nostri figli”. Aveva espresso apprezzamento anche don Angelo: “La conoscenza e cultura,... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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