La polizia ha trovato un bunker sotterraneo nelle campagne di Cerignola, usato per coltivare e lavorare marijuana. All’interno sono stati rinvenuti impianti di irrigazione, lampade e attrezzature specifiche. Durante le operazioni sono stati arrestati cinque persone. Il sito era nascosto sotto terra, con accesso tramite un ingresso celato tra la vegetazione. La scoperta è avvenuta durante un’indagine sulla presenza di coltivazioni illegali.

Un bunker segreto destinato alla coltivazione e alla lavorazione della marijuana è stato scoperto dalla polizia di Stato nelle campagne di Cerignola. L’operazione ha portato all’arresto in flagranza di cinque persone, quattro uomini e una donna, con l’accusa di produzione di sostanze stupefacenti. L’attività è stata condotta dagli agenti della Squadra mobile della Questura della Bat (Barletta-Andria-Trani) e della Sezione investigativa del Servizio centrale operativo di Bari, con il supporto del Reparto prevenzione crimine e delle unità cinofile. L’ingresso nascosto in un pollaio Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il forte odore proveniente dall’area aveva insospettito i poliziotti, nonostante non vi fosse alcuna traccia visibile di coltivazioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Bunker sotterraneo per la marijuana scoperto nelle campagne di Cerignola: cinque arresti

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