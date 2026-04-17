Nei cunicoli dei rapinatori | ecco il labirinto sotterraneo usato per la fuga

Durante le indagini sono stati individuati una serie di cunicoli stretti e passaggi sotterranei che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati utilizzati dai rapinatori per raggiungere la zona sotto la banca. Questi passaggi formano un vero e proprio labirinto sotterraneo che avrebbe facilitato la fuga. La polizia ha già eseguito alcune ispezioni all’interno di questi tunnel, cercando di raccogliere elementi utili per capire meglio il percorso seguito dai responsabili.

Un intricato labirinto di cunicoli stretti e passaggi sotterranei: sono queste le vie che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero state percorse dai rapinatori per arrivare sotto la banca. Le immagini rivelano la complessità della rete nascosta nel sottosuolo, un percorso angusto e difficile da affrontare, ma che i ladri avrebbero sfruttato con precisione per mettere a segno il colpo.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Nei cunicoli dei rapinatori: ecco il labirinto sotterraneo usato per la fuga Notizie correlate Napoli, il geologo racconta il labirinto sotterraneo usato dai rapinatori: "Laggiù si sentono a casa""Qui sotto si sentono a casa": è il racconto del geologo Gianluca Minin che si è calato nella rete fognaria per mostrare il percorso utilizzato dai... Rapina a Napoli: fuga nei cunicoli, banditi senza voltoColpo in banca all’Arenella: banda in fuga nei cunicoli sotterranei dopo l’irruzione delle forze dell’ordine La dinamica del colpo e la fuga... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Rapina con ostaggi in banca a Napoli: i malviventi fuggono dai cunicoli sotterranei; Assalto alla banca nel cuore di Napoli. Liberati i 25 ostaggi ma i rapinatori con maschere di attori famosi si danno alla fuga; Rapina con 25 ostaggi a Napoli, Gratteri sul posto: Stiamo valutando modalità e tempi di azione · LaC News24; Napoli, assalto alla banca del Vomero e fuga nei tunnel: ostaggi liberati, banditi spariti nel nulla dopo il colpo alle cassette di sicurezza. Napoli, ultime notizie sulla rapina: continuano le ricerche dei rapinatori. Scoperte gallerie verso la bancaIn diretta da Napoli le ultime notizie sulla rapina alla Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro nel quartiere Arenella del 16 aprile ... fanpage.it Colpo clamoroso in banca: ostaggi rinchiusi e fuga incredibile dei rapinatoriColpo clamoroso in una banca a Napoli, dove una banda di rapinatori ha messo a segno un assalto degno di un film, riuscendo a fuggire attraverso un cunicolo sotterraneo collegato alle fogne. Il fatto ... msn.com Rapina con ostaggi in banca a Napoli: i malviventi fuggono dai cunicoli sotterranei - facebook.com facebook